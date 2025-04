Hoy en la historia: 10 de abril en la lucha libre

Si adquieres la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienes una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 10 de abril que quedaron en la memoria.

WWE

NJPW

“I’m Suzuki Minoru. My hometown is Yokohama. I am 20 years old. I’m still young. A wrestler who I respect? *laughs* Not particularly anyone» pic.twitter.com/H0ybrZ0xvv

CMLL

AEW

El altercado en ALL IN (2023) que le costó ser suspendidos a «Jungle Boy» Jack Perry y a CM Punk.

TNA

WCW

On This Day in Wrestling History – WCW was ‘reset’ with all titles vacated by new co-powers Vince Russo and Eric Bischoff 22 years ago today on Nitro (4/10/00) @83Weeks @EBischoff pic.twitter.com/FTqQpNomhN

NWA

Former NWA Women’s and USWA Women’s Champion,among other Titles she held throughout her career:the beautiful and talented Debbie Combs. pic.twitter.com/x0zBlQhGCK

Dragon Gate

The son of Super Strong Machine, Strong Machine J will make his debut as a #DragonGate wrestler on April 10th in Tokyo.

as for those two behind him……. pic.twitter.com/iwDZaJWpf8

— Dragongate Japan Pro-Wrestling (Official English) (@DragonGateEN) March 8, 2019