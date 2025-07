10 cosas sin las que Rey Mysterio no puede vivir

La leyenda viviente de la lucha libre Rey Mysterio revela 10 cosas sin las que no puede vivir mientras se recupera de una lesión para regresar a la WWE.

“Siempre tengo que llevar al menos dos máscaras. A veces incluso cuatro, dependiendo de los días que esté en la carretera. Desde que vi lucha libre, quise ser como mi tío Rey Misterio Sr. Usé mi primera máscara en 1989, a los 14 años. Perdí la máscara en el ’99, pero cuando llegué a WWE en 2002, volví con ella y la he usado desde entonces.”

“Baccarat es muy distinguido. Siempre me preguntan: ‘¿Qué estás usando?’. Un amigo me regaló mi primer frasco. Después tuve que comprar otro. Tenía otro favorito llamado Christos, de una marca australiana, pero ya está descontinuado.”

“Mi esposa dice que empaco demasiadas cosas, pero siempre llevo al menos dos pares. Uso lentes de lectura ahora, creo que por tantos años usando lentes de contacto para luchar. Me encantan los Oakleys para la playa, y los Prada o YSL para la carretera.”

“Tomo mi primer batido dentro de los 30 minutos de despertarme. Entre 32 y 40 gramos de proteína por batido. A veces tomo uno, a veces dos al día. Después de tantas cirugías de rodilla, esto me ha ayudado con la recuperación y longevidad.”

“Tengo síndrome de túnel carpiano en la mano izquierda. Este masajeador me ayuda a activar la circulación. Uso una herramienta de calor llamada Achedaway para romper tejido cicatrizal en mi rodilla. Todo esto me ha ayudado a mantenerme activo después de tantas cirugías.”

“No tengo marca preferida, pero deben ser mentoladas. Cuando llegas a una ciudad a las 6:00 a.m., te cepillas los dientes y te echas una menta, estás listo. Si veo que alguien me mira raro, le ofrezco una. No quiero hablar, solo ser amable.”