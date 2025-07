¿Quieres saber el motivo por el cual se interrumpió su mega impulso de 2009, o en qué tres instancias destrozó los vestuarios consumido por la ira? A lo mejor te interese descubrir por qué WWE canceló la lucha que originalmente iba a tener contra The Undertaker en WrestleMania 26 o la razón por la cual se abortó el plan de que fuese Mr. Money in the Bank ese mismo año. Y si no es ninguna de estas, tienes 96 razones más para leer las cosas que no sabías de Drew McIntyre.

► 10 cosas que no sabías de Drew McIntyre

«1) El plan original apenas aterrizó consistía en un personaje de modelo de pasarela. Algo semejante había practicado en sus inicios en la escena británica, de modo que, cuando Vince McMahon le presentó la idea, su primera reacción fue asegurarle: ‘señor, si a usted le gusta puedo hacer que funcione’. De todos modos, McMahon claramente no le notó convencido y cambió los planes;

2) Tras ganar el título Intercontinental, McIntyre sintió la presión adjunta con las expectativas y, como le había sucedido en OVW antes, empezó a experimentar los celos de algunos compañeros: ‘Había gente que susurraba mentiras a mis espaldas y hablaba mal de mí a ejecutivos de altas posiciones en la empresa’, escribió en su autobiografía;

3) El plan original implicaba enfrentar a The Undertaker en WrestleMania 26. Para ello, McMahon le encomendó al propio Deadman que lo aconsejara y diese guía para encaminar la potencial rivalidad;

4) Se desconoce el motivo que detonó en el cambio creativo. Taker finalmente retiró a Shawn Michaels en una lucha iconica, y McIntyre fue reubicado en el Money in the Bank match (posición que le satisfago, pues era su primera Mania y no se enteró hasta años después de la idea original);

5) Sí le valió una gran frustración el hecho de no haber ganado la lucha multitudinaria: días antes, le habían comunicado que el maletín iba a recaer en sus manos. Claro, no acabó cumpliéndose y la explicación, al menos la que le dijeron cuando lo consultó en el post-combate, fue que su victoria ‘iba a ser muy obvia’;

6) Cuando hubo cumplido todo lo que se había propuesto, New Japan se presentó con una oferta sólida. ¿En qué consistía? Calendario a tiempo parcial y muy buen dinero. Decidió cogerla… Y entonces lo llamó William Regal: WWE lo quería de vuelta. Él le agradeció, pero estaba a punto de firmar con NJPW y se lo hizo saber. Regal le pidió que no lo hiciera, no al menos hasta hablar con Triple H. La conversación con Hunter sucedió unos días después. ‘Escuché grandes cosas de ti’, le comentó el Hall of Famer antes de añadir: ‘veo que te has convertido en un hombre’. Finalmente, las charlas acabaron en acuerdo y el trato se cerró luego de que, entre otros, McIntyre hiciera un pedido poco convencional: no re-debutar en el main roster, sino en NXT;

7) ¿Sabías que el Claymore se inventó por accidente? Y esta es la explicación del propio superestrella: ‘Lo hice en la época de los 3MB. Usábamos pantalones de cuero ajustados y en un combate contra Ryback en Raw, corrí hacia él para hacerle un big boot, pero al estar tan ajustados se me levantó la otra pierna y caí a la lona en el intento. Así descubrí el Claymore’;

«8) Clash at the Castle 2020 se convirtió en una de las noches más agridulces de su vida; más agria que dulce. La decisión de que no se hiciera con el Campeonato de WWE que poseía Reigns le dolió: además de que no le gustó la secuencia final, sentía que las formas podían llegar a afectar su imagen en el mercado británico. Y para hacer peor las cosas, vivió el ‘momento más embarazoso’ de su carrera cuando, sin saber que las cámaras seguían encendidas, se dispuso a cantar con Tyson Fury una canción que nadie sabía;

«9) Igualmente, entendió a aquella como una velada indispensable para su futuro. En base a la angustia y la bronca (real) de haber decepcionado a su familia por fallar en la tarea de llevar el título a casa, moldeó su nuevo personaje de resentido y rápidamente se olvidó del mal trago;

«10) Lo cual no quita que en ocasión de la entrega del mismo PLE en 2024, esta vez llevada a su país natal, Escocia, esas mismas sensaciones negativas afloraran cuando otra oportunidad de coronarse se esfumó. En cuanto los altos mandos le transmitieron el plan de que CM Punk interveniera en su contra para que Priest retuviese el Campeonato, McIntyre les preguntó si estaban seguros de proceder de esa manera… Una forma bastante evidente de dejarles saber su descontento».

