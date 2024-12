10 años de The New Day analizados por Kofi Kingston

Uno de los equipos más grandes de la historia de WWE, The New Day, está cumpliendo 10 años de trayectoria. ¿Cómo la valora Kofi Kingston? Joseph Staszewski del New York Post lo entrevistó recientemente y el amigo de Xavier Woods y Big E compartió una interesante reflexión.

► 10 años de The New Day

«Cuando piensas en todos los equipos que han pasado por la WWE, muchos de ellos pensamos que han durado mucho más de lo que realmente han durado. Y para nosotros, haber durado 10 años es realmente una hazaña increíble y algo de lo que realmente nos enorgullecemos, algo por lo que luchamos. Ese es siempre el objetivo, llegar a este punto y más allá. Así que sí, estamos muy orgullosos, y especialmente con el hecho de que trajimos a gran parte de la industria, hemos podido hacer tantas cosas increíbles, presentar WrestleMania, enfrentarnos cara a cara con The Rock en el micrófono, traer los cerales Booty-Os a la WWE, el primer producto alimenticio en más de una década. Hemos logrado muchas cosas diferentes de las que estamos muy orgullosos. Diez años es un tiempo muy, muy largo, y ni siquiera te das cuenta hasta que te sientas y dices: ‘Dios mío, 10 años. ¡Guau!'».

► El secreto de la longevidad

«En realidad, nos gusta ser amigos. Ya sabes, muchos equipos se juntan y son personas de este y aquel entorno, y parece que les interesa lo mismo, y ahora los vamos a juntar y no tienen química real. Nosotros nos esforzamos por impulsar a nuestros hermanos, por levantarlos. De eso se trata The New Day. Se trata de hermandad. Y realmente creemos en eso hasta el fondo. Si Big E tiene éxito y yo tengo éxito, si Woods tiene éxito y eso significa que yo tengo éxito, si yo tengo éxito, eso significa que Woods y E tienen éxito. Creo que eso es lo que nos ha diferenciado de mucha gente diferente, porque creo que en un momento dado los diferentes equipos pueden tener motivos ocultos y decir: ‘Oh, quiero ser una estrella individual, o quiero tener este título y quiero hacer esto’. Y es yo, yo, yo, yo, yo. Nunca tenemos esa mentalidad entre nosotros».

► Siempre confiaron

«Creo que no sabíamos si iba a funcionar, pero siempre supimos que íbamos a tener éxito. Siempre tuvimos la máxima confianza en que, al unirnos y que la gente experimentara nuestra química, nos amarían o nos odiarían, pero íbamos a tener éxito pasase lo que pasase. Siempre hemos tenido esa mentalidad, pero ver a la gente abucheándonos y echándonos del edificio, literalmente diciéndonos que apestábamos después de haber pasado entre seis y ocho meses esforzándonos al máximo para formar algo, para salir en televisión… Por mucho que lo hayamos descrito a lo largo de los años, lo duro y difícil que fue ponerse delante de la cámara y que se encendiera la luz roja para salir en televisión, ni siquiera eso le hace justicia a lo que fue realmente la lucha. Luchar contra los guionistas, tratar de entrar allí, luchar contra nuestros propios compañeros que nos miraban como diciendo, ¿por qué están siempre juntos? ¿Por qué se visten de la misma manera? Estamos tratando de hacer algo especial. Mucha gente no entendía lo que estaba pasando. Fue una batalla cuesta arriba, pero sabíamos que, mientras nos tuviéramos los unos a los otros, íbamos a tener éxito. Ganar el campeonato de la WWE era mi sueño de la infancia. Y si no me cruzo con E y Woods, si no nos cruzamos y hacemos lo que hacemos, entonces eso no sucede. Si Big E se convierte en campeón de la WWE, si no estamos todos sincronizados, al mismo paso, desarrollándonos y siendo entretenidos, eso no sucede. Woods, convertirse en King of the Ring, ese es el sueño de toda su vida. Y para mí, eso es casi más impresionante que convertirse en campeón de la WWE, porque los Kings of the Ring son como un club muy, muy pequeño, y no tenemos ese torneo todos los años. Estar en el torneo es algo muy importante. Ganar, es algo muy importante. Seguimos aquí, esforzándonos. Seguimos intentando ver cómo podemos desafiarnos a nosotros mismos, ver qué umbral podemos cruzar, ver qué récords podemos lograr«.

► Un presente complicado

«Definitivamente, hay un poco de tensión, ¿no? Pero lo veo como si cualquiera que tenga hermanos supiera que se pelean un poco. Pero al final, te das cuenta de cuál es el panorama general, te das cuenta de que tienen los mismos objetivos y que quieres que tu pareja reciba el mejor tratamiento y que logre todos los éxitos que pueda lograr. Siempre os reunís en la barbacoa familiar, en la casa, ¿verdad? Porque sois familia, ¿verdad? De eso se trata todo. Pero ha sido un poco complicado en los últimos dos años, intentando tener éxito y ganar campeonatos, pero al mismo tiempo, creo que es un gran éxito que hayamos podido permanecer en la televisión y de una manera relevante, ya sabéis, y seguir teniendo un impacto en la gente. Salimos y la gente sigue coreando ‘New Day rocks’. Salimos y la gente sigue sonriendo. Siguen de pie. Siguen dispuestos a pasar un buen rato. Saben que se van a divertir de una manera que nadie más en el elenco va a poder hacerlo. Así que eso, en sí mismo, sigue siendo un éxito».

► La lesión de Big E

«Ha sido muy motivador e inspirador verlo llegar a donde está, e incluso desde una perspectiva mental, cuando te rompes el cuello, tu psique puede verse muy afectada, ¿no?, como si estuvieras literalmente a punto de morir. Es como una frase cliché que se usa mucho, pero él estuvo literalmente a punto de morir. Su médico le había dicho que si se hubiera roto el cuello de un modo u otro, habría sufrido un derrame cerebral. Si se lo hubiera roto un poco, del otro lado, habría quedado paralizado un poco. Del otro lado, podría haber perdido la vida. Así que estuvo literalmente a punto de morir. Y durante todo el proceso, ha sido positivo al respecto. Lo ha tomado día a día. Ha recuperado su fuerza. Está ahí. Dice que a veces se olvida de que se lesionó, por lo que eso es un testimonio de lo lejos que ha llegado, y ver cómo lo ha enfrentado, y nunca verlo deprimido por eso, siempre ser positivo al respecto, siempre pensar en cómo va a mejorar todos los días. No creo que podamos celebrar The New Day sin Big E. No se sentiría bien. No tendría buen sabor, ¿sabes? Así que espero que esté disponible. Pero como dije, está ocupado haciendo muchas cosas. No sé cómo será su agenda, pero espero que esté allí. Se sentiría incompleto si no estuviera involucrado en el décimo aniversario de The New Day de alguna manera. Él tuvo mucho que ver con los cimientos de The New Day y con lo que la gente piensa cuando piensa en The New Day. Todavía hay gente hoy en día que cuando nos ve, ya sabes, dice, ‘Hola, New Day’. Se ponen la mano en la cabeza. Se ponen la mano en la cadera mientras giran las caderas, tal como él lo hizo, ¿sabes? Así que, sí, sí, estaría dispuesto a apostar a que él va a ser parte de esto de alguna manera«.